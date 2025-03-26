李家超博鰲發言：支持自由貿易和多邊主義

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超25日抵達海南，下午出席了博鰲亞洲論壇2025年年會全球自由貿易港發展論壇。李家超表示，香港作為國際金融、航運、貿易中心，擁有優越的地理位置和世界級的聯通能力，一直支持自由貿易和多邊主義。在“一國兩制”下，香港是唯一同時擁有中國優勢與世界優勢的國際城市，實行的普通法制度源遠流長，與全球多個主要金融中心的法律制度接軌。他表示，香港作為《全球自由貿易區（港）夥伴關係倡議》的參與者，會繼續與海南攜手合作，推廣自由貿易和市場開放為全球帶來的龐大機遇。



李家超在論壇上用英文致辭。他說，今日選擇以英語發言，因為面向的是全球聽眾，希望以香港與世界溝通時慣用的、除中文外的商務語言直接交流。李家超說，博鰲亞洲論壇是一個國際組織，由29個成員國共同發起，總部就設在中國。香港作為以聯通世界為根基的國際化城市，因為連接世界而蓬勃發展。很高興在此論壇分享全球自由貿易港的發展經驗。



李家超表示，逾百年來，香港作為自由港持續繁榮，如今已是國際金融、航運和貿易中心，憑藉戰略區位與世界級聯通能力享譽全球。作為世界貿易組織（WTO）創始成員，香港始終倡導自由多邊貿易。這座面積僅1100平方公里、人口750萬的城市，是全球第十大商品貿易實體，亦是全球第四大外來直接投資目的地。李家超說，香港去年再度獲評＂全球最自由經濟體＂。上周最新發布的“全球金融中心指數”中，香港保持全球第三、亞洲第一；《世界競爭力年鑒》最新排名更躍升兩位至全球第五。



李家超強調，這些成就源於獨特優勢：在“一國兩制”下，香港是唯一兼具中國優勢與全球優勢的國際城市。“我們擁有悠久的法治傳統，與主要國際金融樞紐接軌的普通法體系，中英雙語並行的官方語言環境，以及精通國際與內地商業規則的專業人才。通過多元化人才引進計劃及簡單低稅制（個人所得稅最高15%、企業所得稅16.5%），我們正匯聚全球渴望施展抱負的英才。”