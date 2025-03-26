博鰲高端對話：中國改革與經濟前瞻

高端對話現場（圖源：博鰲年會圖片中心） 中評社北京3月26日電（中評社報導組）2025年3月25日，博鰲亞洲論壇2025年年會於BFA國際會議中心一層東嶼宴會廳CD開幕。下午兩點，論壇進入首個議題環節。本場議題以“高端對話：中國改革與經濟前瞻”為主題，由中國人民大學國家金融研究院院長、中國資本市場研究院院長吳曉求主持，中國金融四十人論壇學術顧問、重慶市前市長黃奇帆與中國經濟體制改革研究會會長彭森作為討論嘉賓，圍繞中國改革開放成效以及未來經濟前瞻規劃展開深度對話。



黃奇帆回顧了從2015年中國發布中國製造2025的設想，到如今國家整個的經濟結構、外資的引進和出口結構所帶來的巨大變化。他表示，要全面完成中國製造2025的指標，大體有五個方面。第一個方面，中國製造已經成為世界製造業33%比重的存在。第二個方面，中國製造的產業鏈體系有了比較完善的發展。第三個方面，中國製造出現了出口產品結構趨勢性、結構性基本面的變化。第四個方面，中國製造業的生產方式發生了深刻的變化，加工貿易的占比大大下降。第五個方面，中國製造與世界合資合作開放緊密相關。



彭森回顧了中國經濟改革開放所取得的成就，並結合高端對話的主題與總理政府工作報告的一些理解，講述了自己的幾點判斷。第一個判斷，中國經濟經歷了風風雨雨，目前已經重新步入了穩定健康可持續發展的軌道，中國經濟的穩定回升態勢已經確立，是不可逆的。第二個判斷，中國經濟要完成“十四五”規劃當時所提出的任務目標還需要付出艱巨的努力。第三個判斷，改革開放仍然是確定中國前途命運的關鍵一招，也是高質量發展最重要的推動力量。

