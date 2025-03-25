統籌發展和安全　民企更好“走出去”

中評社北京3月25日電／據新華社報導，“新三樣”助力低碳轉型，跨境電商帶來購物便利，人形機器人海外“出圈”，電影《哪吒2》和遊戲《黑神話：悟空》圈粉國際……近年來，越來越多的中國民營企業憑借過硬技術、創新創意，在守牢安全底線的基礎上，積極拓展多元化市場，參與國際競爭合作，在全球市場的大海中“踏浪前行”。



乘風破浪 奮力開拓新局



對接海外紅人主播、聯絡歐美時尚博主……蘇州貝寶信息科技有限公司總經理田鋆以跨境電商開創外貿新渠道。“我們不斷推出新品和爆款，單件款式一年可賣出5至8萬件。2024年銷售額近2億元，同比增長近15%，今年有望保持這一勢頭。”他說。



面對風高浪急的國際市場，中國民營企業出海步履不停，成為促進外貿增長的主力軍。海關總署最新數據顯示，民營企業已連續6年保持我國第一大外貿經營主體地位。今年前2個月，民營企業進出口3.69萬億元，占同期我國外貿總值的比重升至56.4%。



既有量的合理增長，更有質的有效提升。2024年，我國民營企業首次成為我國高技術產品的最大進出口主體。今年前2個月，民營企業進出口高技術產品6240億元，占同類產品進出口總值的49.3%。



“走出去”之路並非坦途，需要主動作為。



新能源汽車是民營企業出口的重要優勢產品。記者走訪瞭解到，面對技術性貿易措施和標準認證設檻等挑戰，企業主動創新，以海外併購、投資建廠等方式，加速全球化布局，如比亞迪在泰國等地建新能源汽車工廠。