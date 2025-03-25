全球季度新車銷量：中企猛增　日產跌出前十

中評社香港3月25日電／日本經濟新聞（中文版：日經中文網）的統計顯示，在2024年10~12月的全球新車銷量排名中，日產汽車的排名從上年同期的第9位下滑至第11位。由於未能推出符合市場需求的新車，日產在美國和中國的銷量陷入低迷。該公司在季度銷量排行榜上跌出前十是有可比數據的2004年以來的首次。



日經根據各家企業發佈的資料和調查公司MarkLines的數據進行了統計。在日本企業中，豐田保持世界首位。該公司10~12月銷量為292萬輛，減少2%。德國福斯以250萬輛（減少1%）緊隨其後，本田則以100萬輛（減少12%）排在第9位。



日產2024年10~12月的全球新車銷量為84萬輛，同比下降4%。按地區來看，在與當地純電動汽車（EV）製造商展開價格競爭的中國市場減少19%，降至約20萬輛。在美國，由於未能推出暢銷的混合動力汽車（HV），銷售也陷入困境。



銷量增長、與日產形成鮮明對比的是中國企業。比亞迪（BYD）10~12月全球銷量增長61%，達到152萬輛，按季度計算創出了歷史新高。銷量排名從第8位上升至第5位，是中國企業首次進入季度排名前五。



在中國，純電動汽車和插電式混合動力車（PHV）等車型的銷量正在增長。這為以低成本車載電池為優勢的比亞迪帶來東風。該公司的全球銷量超過了歐洲斯特蘭蒂斯（139萬輛，減少9%）和美國福特汽車（118萬輛，增加3%），與長期以來一直是汽車產業盟主的美國通用汽車（174萬輛，增長9%）之間的差距縮小至22萬輛區間。



在中國企業中，同樣在純電動汽車領域有優勢的浙江吉利控股集團（101萬輛，增長16%）排在第8位，從上年同期的第10位上升了2位。上年同期排在第14位的奇瑞汽車（85萬輛、增長36%）躍居第10位。奇瑞除了在中國國內銷售之外，對東南亞等地的出口也在增長。



中國已成為佔全球整體新車銷量的三分之一的最大市場，在中國的銷售勢頭會影響整體排名。如果按國家和地區統計進入前十的企業的總部所在地，中國有3家，而日本、美國和歐洲分別有2家。



預計中國企業的增長將持續下去。比亞迪2024年全年的銷量為427萬輛，有觀點認為2025年將達到500萬輛的規模。吉利也提出了到2027年將全球銷量增至500萬輛的目標。