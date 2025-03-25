】 【打 印】 
李運任廣東省人民政府副省長
http://www.CRNTT.com   2025-03-25 16:45:28


　　中評社北京3月25日電／據新華社報導，3月25日，廣東省十四屆人大常委會第十六次會議經表決，決定任命李運為廣東省人民政府副省長。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：