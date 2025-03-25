湖南通報6起重點領域公共資源交易腐敗案例

中評社北京3月25日電／據新華社報導，湖南省紀委監委25日通報，為深化公共資源交易領域突出問題專項整治，嚴肅查處政商勾連腐敗，營造公平競爭的清朗環境，湖南省紀委監委對6起重點領域公共資源交易腐敗典型案例予以公開通報，一批幹部被嚴肅追責。



永州市藍山縣人大常委會原黨組書記、主任趙忠輝干預和插手開發區工程項目。趙忠輝應工程承建商羊某某等人請托，利用擔任藍山縣經濟開發區基礎設施建設指揮部指揮長的職務便利，通過向下屬授意、指定招標代理公司等方式，為羊某某等人在工程項目承攬、款項撥付等方面提供幫助，從中收受巨額財物。趙忠輝還存在其他嚴重違紀違法問題。2025年3月，趙忠輝受到開除黨籍、開除公職處分，其涉嫌受賄犯罪等問題被移送司法機關處理。



婁底市市政建設總公司原總經理周漢明干預和插手工程項目，靠企吃企。周漢明應私營企業主劉某某等人請托，利用職務便利在承攬市政日常維護項目、搶險工程以及資金結算等方面為其提供幫助，從中收受巨額財物。周漢明還夥同市政瀝青攪拌廠常務副廠長鄭某某等人成立公司，安排親屬當掛名股東，經營與單位同類業務，將工程項目違規分包給該公司承攬。周漢明還存在其他嚴重違紀違法問題。2025年1月，周漢明受到開除黨籍、開除公職處分，其涉嫌受賄、非法經營同類營業犯罪等問題被移送司法機關處理。



湖南鐵路科技職業技術學院黨委原書記康月林干預和插手校園改造項目。康月林應私營企業主羅某某請托，利用職務便利向分管後勤的下屬打招呼並由其擔任該校監控設備升級改造項目的業主評委，為羅某某承攬該項目提供幫助，從中收受財物。康月林還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年7月，康月林受到開除黨籍、開除公職處分，其涉嫌受賄犯罪問題被移送司法機關處理。



通報的典型案例還包括，郴州市莽山國有林業管理局原局長周小文干預和插手電力工程項目，利用審批權力尋租謀私，懷化市應急管理局原黨組書記姚宇干預和插手消防工程發包、驗收，汨羅市婦幼保健院原黨總支書記、院長許敦武干預和插手醫藥採購項目。