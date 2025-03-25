全國政協十四屆三次會議提案交辦會召開

中評社北京3月25日電／據新華社報導，全國政協十四屆三次會議提案交辦會25日在京召開。中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰出席並講話。



石泰峰表示，在中共中央的堅強領導下，全國政協堅決貫徹落實習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，把旗幟鮮明講政治、守正創新提質效作為提案工作主線，強化質量導向，增強督辦實效，完善提案辦理制度，提案辦理質效進一步提升，有效發揮提案在反映社情民意、服務科學決策中的重要作用。



石泰峰表示，要提高政治站位，完善工作機制，創新方式方法，壓實辦理責任，突出辦理重點，加強溝通協商，更加注重辦理質量和實效，加強提案分析研究，積極吸納合理意見，科學提出對策措施，使辦好提案與解決問題相互促進，以高質量提案辦理助力高質量發展，更好發揮政協提案在進一步全面深化改革、推進中國式現代化中的作用。



全國政協副主席兼秘書長王東峰主持會議。全國政協副主席楊震出席。中共中央辦公廳和國務院辦公廳及有關部門負責同志，全國政協辦公廳和各專門委員會有關負責同志，部分提案承辦單位有關負責同志等出席會議。