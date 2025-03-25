人類細胞譜系大科學研究設施啟動建設

中評社北京3月25日電／據新華社報導，人類細胞譜系大科學研究設施25日在廣州啟動建設，將繪制人類生命過程中的細胞動態演化圖譜，構建數字細胞AI大模型，催生生物醫藥研究新範式。



這一設施是國家“十四五”重大科技基礎設施，由中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院牽頭，位於廣州國際生物島，規劃建設周期4.5年，總建築面積超5萬平方米。



研究人員介紹，細胞是生命的基本單元。從受精卵開始，到發育成組織器官，再到衰老全過程中出現的所有細胞類型進行匯總和演變關係的繪制，就構成了“細胞譜系”。解析細胞譜系被譽為揭示生命發育與演變奧秘、操縱生命活動的“鑰匙”。



該設施將以樣品保活存儲、空間多組學、先進成像等創新技術和裝置研發為核心，集成人工智能等前沿技術，繪制涵蓋發育、疾病、衰老三大維度的動態細胞圖譜。



“這就像為生命編寫一部詳盡的‘細胞家譜’，讓科學家乃至公眾能夠清晰追蹤每個細胞的‘前世今生’。”廣州健康院副院長、細胞譜系設施總指揮兼總工程師孫飛表示。



研究人員介紹，當前全球創新藥研發耗時長、耗資大，但臨床成功率低，部分原因在於藥物研發主要在動物模型中進行，不能準確模擬人類生理系統反應。未來，細胞譜系設施有望用患者細胞信息打造一個“數字患者”，預演不同治療手段在體內的治療效果，實現“量體裁衣”式的精準治療。



廣州健康院研究員、細胞譜系設施副總指揮兼總工藝師陳捷凱表示，這一設施的建設將在生命科學儀器、試劑、軟件和數據等方面產出一批創新性科技成果和產品，並進一步強化AI與數據資源整合，與龍頭企業開展深度合作，加速科研成果向臨床應用轉化。