江西加快推動產業綠色轉型

中評社北京3月25日電／據人民網報導，走進位於江西新餘市高新區的贛鋒循環科技有限公司，眼前的高爐正將一塊塊廢舊三元鋰電池回收利用。“我們的廢舊三元鋰電池年回收能力達到3萬餘噸，鋰電池綜合回收率達92%以上，折合產值約10億元。”公司技術負責人章小明介紹。



2023年10月，習近平總書記在江西考察時指出：“堅定不移走生態優先、綠色發展之路，推動全面綠色轉型”。



牢記總書記殷殷囑托，江西昂揚“創”的勁頭、激發“進”的力量、發揚“幹”的精神，全面夯實綠色轉型基礎，著力完善綠色低碳產業培育發展機制。



能源結構“降碳”，厚培綠色根基。



國網新源江西奉新抽水蓄能電站項目施工現場，工程車輛往來穿梭。“電站設計總裝機容量120萬千瓦，年發電量12億千瓦時。投產後，每年可節約煤耗14.3萬噸，相當於2400節車廂燃煤。”項目負責人鄒友平說。



實施煤炭分質分級清潔高效利用行動，推進“以電代煤”“以氣代煤”等能源替代工程，加快屋頂分布式光伏發展……“餐風”“沐陽”“吞水”，江西持續優化能源生產消費結構。目前，江西可再生能源裝機占發電總裝機比重突破50%。



傳統產業“低碳”，擦亮綠色底色。



行走在國家級綠色工廠南昌硬質合金有限責任公司，綠樹掩映，鳥鳴啾啾。很難想象，這是一家有著近60年歷史的“老”企業。