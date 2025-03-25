中國發展高層論壇：創新為中國經濟注入韌性

中評社北京3月25日電／據新華社報導，高層論壇2025丨“創新為中國經濟注入韌性”——中國發展高層論壇與會嘉賓對中國發展前景充滿信心



3月23日至24日，中外政要、專家學者、世界500強和行業龍頭企業負責人、國際機構掌門人等海內外嘉賓齊聚北京，參加中國發展高層論壇2025年年會。論壇上的一場場交流對話，釋放出各方依然看好中國經濟發展前景的積極信號。



穩健增長 中國為全球經濟發展注入確定性



“全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長”——這是今年年會的主題，蘊含著在更趨複雜嚴峻形勢下，全球對經濟持續增長的期盼。



“我們是在全球經濟充滿不確定性的時期來開會的，貿易壁壘、投資疲軟、金融不穩定、地緣政治變化都在挑戰著全球經濟。”在開幕當天的宏觀政策與經濟增長專題研討會上，新開發銀行行長迪爾瑪·羅塞芙開門見山地說。



全球經濟面臨更多新的挑戰與不確定性，是多位國際機構負責人的一致觀點。“今天我們站在一個十字路口，面臨著在不確定性背景下可能失去近十年來發展成果的風險。”世界銀行運營常務副行長安娜·比耶德說。



今年，中國提出了5%左右的經濟增長預期目標。如何看待中國經濟發展前景？



渣打集團行政總裁溫拓思對這一目標表示樂觀。他認為，中國政府加大財政支出力度，大力提振消費，並推出一系列穩定房地產市場措施，這些都是確保實現年度增長目標的關鍵因素。