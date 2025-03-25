從“技術出海”看創新中國

中評社北京3月25日電／據人民網報導，從技術引進到“技術反哺”，中國新能源汽車產業在實現自身發展的同時也造福世界，正是中國堅持開放創新的一個縮影



中國的科技創新並非獨善其身，而是在交流合作中分享機遇，推動實現成果共享、生態共建、發展共贏



前不久，一則消息在汽車行業引起不少討論。據報導，東風旗下嵐圖汽車等自主新能源品牌，已向東風日產等合資品牌輸出技術，包括“三電”總成、混動技術等。



不只是東風汽車。小鵬汽車與大眾集團合作研發純電汽車，上汽集團攜手奧迪聯合開發智能數字平台，中國自動駕駛企業與豐田成立合資公司……近年來，汽車行業“反向合資”“技術出海”的故事，屢屢引發關注。



關注的熱度，很大程度上來自歷史與現實的“反差感”。



曾經，在中國汽車產業篳路藍縷的起步階段，技術話語權大多掌握在國外車企手中，合資是學習國外先進生產技術、管理模式，為國內產業鏈構築基礎的重要途徑。



而當下，合作的生態已悄然改變。新能源汽車“三電”系統、智駕解決方案等關鍵技術的突破，讓本土品牌積蓄了更強的競爭力。合資汽車，這個曾被冠以“市場換技術”敘事的老主角，在新能源時代開啟了接受“技術反哺”的新篇章。



從學習追趕者到技術輸出者，角色轉變何以可能？



這是靠自主創新“拼”出來的。從國產大算力芯片、激光雷達，到混動技術、智能駕駛技術，沒有一個個關鍵技術的突破，中國新能源汽車怎能實現彎道超車、領跑全球？