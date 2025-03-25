中國戲劇梅花獎五月在滬頒授

中評社北京3月25日電／據新華社報導，記者從25日舉辦的上海市政府新聞發布會上獲悉，第十屆中國戲劇獎·梅花表演獎終評和頒獎活動將於2025年5月8日至21日在上海舉行。



中國戲劇梅花獎是中國戲劇表演藝術最高獎，迄今已走過42年歷程。據介紹，今年有17位演員進入終評，呈現出“劇種多樣化、地域分布廣”的特點，涉及京劇、昆劇、河北梆子、秦腔、曲劇、婺劇、湘劇、柳子戲、台州亂彈以及舞劇、話劇等多種戲劇表演藝術門類。本屆梅花獎還首次開辟了民營劇團的申報通道，有1家民營劇院進入終評。



參評劇目方面，整理改編傳統劇目成為本屆“梅花獎”主流，包括京劇《鍘判官》、昆劇《爛柯山》、秦腔《焚香記》等。新編歷史劇以視角獨特見長，湘劇《夫人如見》、蒲劇《精衛填海》等劇目重新解讀歷史和傳說。現代戲京劇《智取威虎山》、曲劇《信仰》等紅色劇目富有藝術感染力，而話劇《四世同堂》《主角》等則對文學經典進行戲劇升華。



據介紹，梅花獎首度落地上海，將通過多種創新元素進一步彰顯國際大都市的文化魅力，以“梅花競放、戲聚東方”為主題，舉辦劇目集中展演、演前導賞及演後談、主題研討會、惠民演出。票務將首次採用市場運營與惠民公益相結合的方式，吸引更多人群走進劇院。



第十屆中國戲劇獎·梅花表演獎將選拔出15名“梅花”得主。5月21日晚，中國戲劇梅花獎、曹禺戲劇文學獎將一同在上海頒獎。