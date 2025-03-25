MLF再次淨投放　改為多重價位中標

中評社北京3月25日電／據新華社報導，為保持銀行體系流動性充裕，3月25日中國人民銀行開展4500億元中期借貸便利（MLF）操作，期限為1年。與之前不同的是，自本月起MLF將採用固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展操作。



本月MLF到期3870億元，實現淨投放630億元，是2024年7月以來MLF首次淨投放。



“MLF操作再次淨投放，展現適度寬鬆的貨幣政策取向。”中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，今年以來，中國人民銀行使用多種工具投放流動性，買斷式逆回購餘額逐步增加，減輕了MLF投放中長期流動性的壓力，保持了流動性充裕和貨幣市場利率平穩運行。



本次MLF操作改為多重價位中標，25日操作當日，中國人民銀行不再公布MLF統一的中標利率。有專家認為，此舉標誌著MLF利率的政策屬性完全退出。



去年以來，中國人民銀行圍繞疏通貨幣政策傳導渠道開展了一系列工作，明確公開市場7天期逆回購操作利率為主要政策利率，並逐步淡化其他期限工具利率的政策色彩。



將MLF操作時間延後至LPR報價之後，MLF操作採用利率招標，買斷式逆回購工具採用多重價位中標方式……這一系列調整，不僅提升了市場機構的定價能力，也有助於多重價位中標順利在MLF操作中開展。



“政策利率屬性淡出後，MLF聚焦於提供1年期流動性，作為流動性投放工具的定位更為清晰。”東方金誠首席宏觀分析師王青認為，目前央行流動性工具箱豐富，期限分布更趨合理，有利於更好兼顧多重目標。