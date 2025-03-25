住房城鄉建設部公布第二批城市更新典型案例

中評社北京3月25日電／據新華社報導，城市是一個有機生命體，需要在持續更新中保持健康活力。住房城鄉建設部3月24日對外公布第二批城市更新典型案例集，總結推廣各地城市更新中的好經驗好做法。案例集包括既有建築改造、城鎮老舊小區改造、完整社區建設、老舊街區改造、城市功能完善、城市基礎設施改造、城市生態修複、歷史文化傳承等八大類。



第二批城市更新典型案例集共列入41個城市更新案例，詳細闡述了項目實施情況與成效，絕大多數列明了總投資額和投資比例。例如，江蘇省無錫市藍系列園區更新項目引入社會資本合作共贏，民營企業100%自籌資金實施園區整體改造，通過“租金＋物業＋增值服務＋收益分成”的多元化盈利模式，實現產權人、運營者、政府管理方的合作共贏；貴州省貴陽市新華印刷廠危舊廠房提升改造項目，探索“政府+省級國企+社會運營商”“資產所有權+管理權+運營權”等有效路徑，確保項目資金穩定供應；重慶市江北區塔坪片區老舊小區改造項目探索物業模式新改革，將住宅、社區商業、市政道路、街區納入“大物業”範疇，引入物業服務公司打造“街區物業”模式。



住房城鄉建設部相關司局負責人表示，目前已印發三批可複制經驗做法清單和一批典型案例，近期印發了第二批城市更新典型案例集，推廣政府引導、市場運作、公衆參與的城市更新可持續模式。下一步，要在一體化推進城市體檢和城市更新工作上下功夫，有力、有序、有效實施城市更新重點任務，推動建立可持續城市更新模式和政策法規，並將編制“十五五”城市更新專項規劃，印發城市更新規劃編制工作指南，完善城市設計管理制度，會同相關部門加快完善金融、財稅、土地等支持政策。