新疆年內綠電交易電量突破50億千瓦時

中評社北京3月25日電／據新華社報導，據新疆電力交易中心有限公司最新數據，截至3月24日，新疆2025年綠電交易電量達52.6億千瓦時，同比增長74.7%，較2024年提前8個月突破50億千瓦時，有力促進新能源消納。



新疆電力交易中心有限公司相關負責人介紹，綠電交易是電力交易的品種之一。用電企業購買綠電時，除了得到電力，還會獲得綠證。綠證可用來展示企業的環保形象，也可以滿足某些認證要求。



新疆電力交易中心有限公司通過省（區、市）間、區內兩個市場持續擴大綠電交易規模。在省（區、市）間市場，新疆千方百計推動富餘電力能送盡送，利用新疆與其他省份時差特性，創新採用月內市場“平段＋穀段”雙批次交易模式。截至目前，新疆的省（區、市）間綠電交易成交電量38.7億千瓦時，為去年同期交易規模的1.7倍。



在區內市場，新疆創新開展月內綠電交易，並實現按周連續開市，建立了“年度＋月度＋月內”綠電交易體系。截至目前，新疆年內區內綠電交易成交電量13.91億千瓦時，為去年同期交易規模的2倍。



新疆風、光資源豐富，新能源裝機規模已突破1億千瓦。國網新疆電力有限公司計劃持續發揮電力市場作用促進新能源消納，增強市場交易方式靈活性，將區內綠電交易方式由雙邊擴展為“雙邊＋集中”掛牌方式，助力新疆能源綠色低碳轉型。



