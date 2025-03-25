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十三屆貴州省政協常委楊柱接受審查
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2025-03-25 16:54:26
中評社北京3月25日電／據中央紀委國家監委網報導，十三屆貴州省政協常委、教科衛體委員會主任楊柱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。
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