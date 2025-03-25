聚勢賦能“人工智能＋”激活高質量發展動能

中評社北京3月25日電／據新華社報導，2025年開年，深度求索（DeepSeek）掀起“科技風暴”，成為熱議高頻詞。全國兩會上，“人工智能＋”“大模型”“算力”等被寫入政府工作報告。在人工智能帶動下，越來越多的行業面貌加快煥新。



驅動行業數智化



國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌輝表示，在科技創新和產業創新加快融合背景下，信息技術、人工智能等前沿技術驅動產業變革增強，日益成為工業發展新引擎。



轉爐煉鋼是鋼鐵生產的重要環節。過去，這個環節的進行要靠崗位工人通過觀察火焰，憑借經驗判斷鋼水反應情況。現在，人工智能大模型讓一切漸漸發生著改變。



中冶賽迪信息產品部機器視覺產品部部長龐殊楊告訴記者，人工智能大模型主要實現了兩個功能。“第一個是原來操作工人要用肉眼目視1600多度火焰的畫面，現在可以通過屏幕呈現出來；第二個功能是AI智能算法可以智能地識別當前冶煉的狀態，把冶煉的狀態再給到操作工人，幫助工人提高生產效率和操作質量。”龐殊楊說。



龐殊楊和團隊研發的這款人工智能大模型，將一體化智能相機與AI智能算法結合，對轉爐火焰實現了實時高清成像和動態細節還原，對溢渣、噴濺等各種情況識別準確率達到99.5%。



位於福州長樂區的福建福米科技有限公司是一家主營各尺寸液晶面板、LCD顯示模組等新型顯示設備的企業。過去，傳統生產線在生產面板顯示模組時是由人工抽檢，無法最大限度保障質量。如今，這家公司運用機器視覺和AI等技術改造成的生產線項目，有效提升了產品品質。



據福建福米科技有限公司製造總監江楠介紹，這套本壓粒子在線監測設備包含了機器視覺技術、激光自動對焦技術和基於人工智能的品質分析系統。“這套設備運用以後，我們提升了產品可靠性，降低了不良品率，生產效率由行業平均的23秒每片液晶面板提升到11秒每片。”江楠說。