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南方航空原總經理助理何慶柱接受紀律審查
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2025-03-25 16:55:14
中評社北京3月25日電／據中央紀委國家監委網報導，中國南方航空股份有限公司工程技術分公司原總經理助理何慶柱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受南航集團紀檢監察組和遼寧省沈陽市鐵西區監委紀律審查和監察調查。
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