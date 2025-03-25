醫保追溯平台已對接超350家藥耗企業

中評社北京3月25日電／據新華社報導，記者25日從國家醫保局獲悉，截至3月20日，已有超350家藥耗生產、流通企業對接醫保藥品耗材追溯信息采集應用平台，上傳及下載本企業產品的追溯信息，同時有近8000家藥耗生產、流通企業咨詢追溯信息上傳查詢相關情況，並積極籌備對接上傳工作。



據瞭解，此前，企業通常通過第三方追溯平台獲取追溯信息，對於定點醫藥機構的使用端情況難以掌控。國家醫保局對接了超過90萬家定點醫藥機構的使用端追溯信息，針對上傳產品追溯信息的藥耗生產、流通企業，免費提供全鏈條藥耗追溯信息查詢調用服務。企業可以通過這些數據，開展產品研發、優化銷售。



近日，國家醫保局等四部門聯合印發通知，鼓勵藥品上市許可持有人和生產企業在銷售藥品時，將各級銷售包裝單元藥品追溯信息上傳至全國統一的醫保信息平台。



有企業表示，預計在全渠道數據上傳完整的情況下，可節省公司20%以上的渠道管理成本，提升30%以上的運行效率；也有企業表示，醫保追溯平台能夠助力流通企業精準定位問題藥品流向，協助快速召回並控制風險，築牢用藥安全防線。



據悉，後續國家醫保局將繼續加大後台跟進力度，及時解決企業提出的問題，助力企業順利上傳、下載追溯信息，攜手共建“生產可監控、流通可追蹤、銷售可溯源”的醫藥新生態。



