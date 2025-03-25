中評社北京3月25日電／據新華社報導，AI賦能讓中國旅遊業迎來發展新機遇——訪瑞士洛桑國際管理髮展學院教授俞昊。瑞士洛桑國際管理髮展學院教授俞昊日前接受新華社記者專訪時表示，中國正憑借人工智能（AI）技術的應用，在推動全球旅遊業發展方面發揮關鍵作用。



俞昊告訴記者，生成式人工智能的發展為中國旅遊企業提供諸多機遇，使這些企業能夠建立和使用大語言模型，增強其數字化個性化服務能力。



國際管理髮展學院日前發布一份研究報告，對全球33家大型旅遊企業的“未來準備度”進行排名，涉及在線旅行社、酒店餐飲集團、航空公司等。中國在線旅行平台攜程集團位列第四，僅次於繽客控股公司、愛彼迎公司和萬豪國際酒店集團；中國酒店運營商華住集團排名第17位，中國南方航空公司和中國國際航空公司分列第29位和第30位。



報告顯示，開源人工智能工具正在重塑全球旅遊市場，為中國旅行社、酒店和航空公司注入發展動力。



俞昊指出，包括中國公司推出的Manus在內的人工智能技術產品正在改變旅遊預訂模式，其自主行程規劃功能可能顛覆傳統旅行社業態。



俞昊說，中國在生成式人工智能領域的技術生態更具開源特性。不久的將來，消費者將更多通過人工智能代理來規劃旅行。這種開源模式將為中國旅遊業帶來更多發展機遇，在國際旅客行程定制、個性化服務及產品預訂等環節發揮重要作用。



