超10億雙！一雙鞋踩出500億元大產業

中評社北京3月25日電／據新華社報導，年產運動鞋超10億雙，成品鞋年產值超500億元，全球每5雙運動鞋就有1雙來自這裡……38.84平方公里的土地，集聚7000多家鞋企和上下游配套企業，孕育出安踏、特步、361°等多個國內頭部運動鞋品牌，這就是福建省晉江市陳埭鎮。



靠著“愛拼會贏”的信念，陳埭人打造出了全國最大的運動鞋產業集群，實現了從灘塗漁村到制鞋重鎮的華麗轉身。



“三閑”起步 從無到有



鞋都路、鞋紡大道、鞋都電商園……在陳埭，不少地名與鞋相關，也反映出小鎮和鞋的深厚淵源。



閩南人素有下南洋的傳統，陳埭鎮也是“十戶人家九戶僑”。早年間，許多華僑會寄錢物回鄉，其中漂洋過海寄來的“洋鞋”，在20世紀六七十年代還是稀罕物，陳埭人於是萌生了“自己造鞋”的念頭。



改革開放春風拂過，掀起全鎮辦廠創業熱潮。1979年，陳埭鎮洋埭村村民林土秋把自家的石頭房改成廠房，帶著14名村民，每人出資2000元，從幾把釘錘剪刀和幾台家用縫紉機簡陋起步，辦起了洋埭服裝鞋帽廠。



創業成功了！不分材質款式，鞋子生產多少就能賣出多少。一戶帶一村，一村帶一鎮，一時間，制鞋小作坊在陳埭鎮如雨後春笋般湧現，敲打鞋底的聲音，響徹陳埭鎮大街小巷。



陳埭鎮經濟發展和改革辦公室主任曾水祥說，陳埭制鞋業的成功離不開“三閑”：華僑留下的閑置房子、寄回的閑置資金和本地閑餘勞動力。以“閑房”為廠房，“閑人”為工人，“僑資”為啟動資金，陳埭人辦起大大小小的制鞋廠。