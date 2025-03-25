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湖北省宜昌市人大常委會袁衛東接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2025-03-25 17:18:20


　　中評社北京3月25日電／據新華社報導，湖北省宜昌市人大常委會原黨組副書記、副主任袁衛東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查。

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