安陽市台辦幫助台胞尋親

中評社北京3月25日電／據中國台灣網報導，“真誠感謝安陽市台辦、湯陰縣台辦大力幫助，熱情幫助我與湯陰老家親族重新取得聯繫，我心中充滿了溫暖與感動，此刻正是體現了血濃於水、兩岸一家親的真理，血脈親情是可以跨越時空與距離的……”來自台灣桃園的許先生面對記者，滿是欣喜，激動地表達著感激之情。這場穿越二十載光陰、跨越淺淺海峽的尋親之旅，在豫北小城湯陰綻放出溫暖人心的光芒。



近日，安陽市台辦、湯陰縣台辦收到台灣桃園許先生的求助，希望尋找斷聯二十年的大陸親人。接到尋親請求後，台辦工作人員高度重視，迅速行動，第一時間與湯陰縣任固鎮政府、鎮派出所取得聯繫，面對“親屬信息不全”“斷聯時間過長”等難題，工作人員一個個查找檔案，一步步縮小尋找範圍，終於讓任固鎮北固城村孫先生一家與台灣親人在時光長河中再度相逢。



聯繫上親人的那一刻，許先生熱淚盈眶，雙方在20多年後又建立了聯繫，實現了“跨海峽相見”，激動無比。交談中，孫先生向許先生介紹老家發生的巨大變化，熱切希望許先生有時間帶著台灣家人回老家看看。安陽市台辦、湯陰縣台辦工作人員也誠摯邀請許先生有機會來參加家鄉舉辦的兩岸文化、旅遊交流活動，體驗中華優秀傳統文化魅力，共敘親情友誼。“我要帶著孩子們回來祭祖，讓他們看看祖輩走過的石板路！”許先生的承諾，讓這場重逢成為新故事的開始。



這場尋親不僅實現了台胞跨越海峽的團圓夢，更映照出兩岸同胞割不斷的血脈紐帶。安陽始終敞開懷抱，期待更多台灣親人循著族譜、聽著鄉音回家看看，讓更多離散的燈火在故土重聚成星河。