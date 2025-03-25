中國作協在京舉辦作家活動周

中評社北京3月25日電／據光明日報報導，以“文學e路同行——歡迎網絡作家回家”為主題的作家活動周24日在中國現代文學館啟幕。來自全國各地的48位網絡作家代表參加活動。歡迎儀式上，中國作協向各位網絡作家代表一對一頒發入會紀念牌和參會紀念牌。



中國作協主席、黨組書記張宏森表示，網絡文學是互聯網時代的文學新樣式，網絡作家是新時代中國文學的重要力量。近年來，網絡文學主流化、精品化進程明顯加快，網絡作家以蓬勃向上的創作面貌和瑰麗迷人的海量作品滿足了人們多樣化的文化需求，帶動了影視、遊戲、動漫、有聲書等文化產業的強勁發展，構成了互聯網時代中國文學的新景觀，逐漸成為世界級的文化現象。



此次作家活動周為期3天，包括“春天一堂課”“走進文學史”“文學館暢談：全媒體時代的文學表達”“網絡作家進校園”“網絡文學圓桌派”“穿越時光的邂逅”和“文學一家人”等一系列活動。



據悉，“作家活動周”是中國作協聚焦“做人的工作”、進一步密切聯繫服務廣大作家的暖心工程。目前，活動周形成了“作家朋友，歡迎回家”和“做人民的學生”兩個序列。兩年以來先後開展9期活動，邀請了基層作家、港澳作家、劇作家、科幻科普作家、新老會員等近400位作家參加。