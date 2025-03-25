中評社北京3月25日電／據光明日報報導，“黃河灘區頂呱呱，美麗景色人人誇。黃河鐵鍋名氣大，黑陶文化甲天下……”日前，在山東濟南恒隆廣場東翼中庭劇場空間，音樂劇《我家門前有條河》唱響了“泉城好戲·濟南首屆戲劇季”的序曲。



本屆戲劇季涵蓋商圈戲劇、殿堂級演出、喜劇新體驗三大板塊，其中濟南恒隆廣場每周推出免費短劇、即興喜劇及親子工作坊；山東省會大劇院引進《清明上河圖密碼》《門第》等高口碑劇目，開心麻花在濟南恒隆廣場開設夜校課程，市民朋友可零基礎學習即興表演。戲劇季將持續至4月25日。



“泉城好戲”是濟南市文化和旅遊局精心打造的文化惠民演藝品牌。在現場，濟南市文化和旅遊局與恒隆廣場、山東保利、開心麻花簽訂了戰略合作協議，將濟南首屆戲劇季納入“泉城好戲”品牌，大家將以“文化賦能城市，藝術服務民生”為理念，持續輸出惠民文化活動。



綠色的舞台、明黃的凳椅，濟南恒隆廣場把劇場搬進商場，讓戲劇融入生活。在未來5周裡，戲劇空間還將面向市民上演《辛棄疾·北望》《雷雨》等多個劇目的經典片段。“在商場裡上演戲劇作品是一種非常好的探索，也是年輕人特別喜歡的方式。”話劇《門第》導演張鵬說。



本屆戲劇季首次推出“藝術＋商圈”模式，將《雷雨》《偷心晚宴》等劇目引入濟南恒隆廣場，通過“觀劇＋購物＋餐飲”消費聯動，帶動商圈客流提升，拉動文旅消費，實現社會效益與經濟效益雙贏。