3月25日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆25日下午主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



湖北廣電記者：中國發展高層論壇2025年年會在北京舉行，今年論壇主題為“全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長”，吸引多國政要及眾多跨國公司負責人來華參會。請問發言人有何評論？



郭嘉昆：3月23日至24日，中國發展高層論壇2025年年會在北京舉行。國務院總理李強出席開幕式並發表主旨演講。李強總理在主旨演講中鼓勵各方從“春節經濟”來看中國的發展活力，從全國兩會來讀中國的經濟政策，從國際變局來思考世界發展進步的人間正道，釋放了中國推動經濟持續向好發展的信心和決心，也表明中國將努力做全球和平發展事業的穩定性、確定性力量。



今年年會共吸引750多位外方代表參加，參會跨國企業國家範圍更廣，首次參會的跨國企業數量更多，行業門類覆蓋更全，這表明外資企業持續看好中國、做多中國，對中國經濟發展前景投出了“信任票”。



中國將堅定不移推進高質量發展和高水平開放，歡迎各國企業把握機遇，投資中國，布局未來，共促全球經濟穩定增長，共同抵制單邊主義和保護主義，在互利互惠中實現更大發展。



法新社記者：中國對加拿大部分農產品和漁業產品加征額外關稅，加方已就此訴諸世界貿易組織爭端解決機制。外交部對此有何評論？

