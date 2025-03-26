外交部：對美方惡意網絡活動表示嚴重關切

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）據報導，中國網絡安全產業聯盟今天發布《美情報機構針對全球移動智能終端實施的監聽竊密活動》報告，披露了美國針對全球移動智能終端、移動產供鏈、運營商等開展網絡攻擊和監聽竊密活動。外交部發言人郭嘉昆25日在例行記者會上答問時表示，我們對報告曝光的美方惡意網絡活動表示嚴重關切，敦促美方立即停止有關行為，特別是停止利用全球供應鏈實施惡意網絡活動，以負責任的態度，給全世界一個交代。



郭嘉昆表示，中方注意到有關報告。根據這份報告，美國政府濫用其在信息技術和產供鏈上游的壟斷優勢地位，在全球範圍內針對手機乃至整個移動產業生態體系開展大規模、長時間惡意網絡活動，可謂無孔不入、無所不在。



郭嘉昆指出，值得注意的是，報告揭露出，美國是全球最主要的通過供應鏈和移動運營商實施網絡攻擊的國家。多年來，美方慣於在供應鏈安全問題上“賊喊捉賊”，操弄雙重標準，不遺餘力炒作所謂“5G供應鏈安全問題”，同時卻在自己國家大型互聯網企業或設備供應商配合下，在全球信息設備產品中預設後門，服務於自身網絡攻擊行為。相信這份報告有助於國際社會認清美國的真實面目。



郭嘉昆表示，我們對報告曝光的美方惡意網絡活動表示嚴重關切，敦促美方立即停止有關行為，特別是停止利用全球供應鏈實施惡意網絡活動，以負責任的態度，給全世界一個交代。

