中評花絮：李家超在博鰲 人氣很旺！

來自香港的特首李家超成為現場“人氣最旺”，源源不斷的嘉賓、參會代表前來問候、交談（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 盧哲）​香港特區行政長官李家超25日抵達海南，下午出席博鰲亞洲論壇2025年年會全球自由貿易港發展論壇。中評社記者在現場看到，在論壇上，與會人士在熱烈討論海南自貿港與香港發展的優勢；而在論壇間隙，來自香港的特首李家超也成為現場“人氣最旺”，源源不斷的嘉賓、參會代表前來問候、交談，有些還爭取自拍合影。李家超笑容滿面一一應允。



李家超在論壇上致辭時說，香港作為國際金融、航運、貿易中心，擁有優越的地理位置和世界級的聯通能力，一直支持自由貿易和多邊主義。在“一國兩制”下，香港是唯一同時擁有中國優勢與世界優勢的國際城市，實行的普通法制度源遠流長，與全球多個主要金融中心的法律制度接軌。他表示，香港作為《全球自由貿易區（港）夥伴關係倡議》的參與者，會繼續與海南攜手合作，推廣自由貿易和市場開放為全球帶來的龐大機遇。



當天的全球自由貿易港發展論壇歷時兩個半小時，李家超致辭之後也繼續留在場內，聽取了兩場高端對話討論後，接近傍晚才離開。據悉他在傍晚是與海南省領導交流餐敘，就深化瓊港合作交流意見。