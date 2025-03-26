中印學者對談：特朗普2.0與全球南方新局勢

中印學者於中國人民大學重陽研究院展開了精彩對談（中評社 梁夏欣攝） 中評社北京3月26日電（實習記者 梁夏欣 吳欣妍）3月24日晚，中國人民大學重陽金融研究院院長王文與三大洲社會研究所所長維賈伊·普拉薩德（Vijay Prashad）圍繞“特朗普2.0與全球南方新局勢”這一主題展開學術對話，針對西方體系結構性危機、全球南方發展動能及中印合作路徑等話題展開了精彩的討論。



西方體系遭遇認同危機



對談伊始，王文指出，西方國家在投資、貿易與經濟總量占比持續下降，近兩個月美歐加傳統盟友矛盾公開化，標誌著西方“集體認同”出現百年未遇的結構性裂痕。對此，維賈伊分析稱，2007年金融危機後西方經濟長期低迷，而中國、越南、印度等亞洲國家持續保持強勁增長。他特別強調：“自2011年以來，美國試圖通過多種手段遏制亞洲高增長經濟體，但我們有權自主發展，不應為西方經濟困局買單。”



全球南方重構發展範式



王文認為，西方認同危機為“全球南方”崛起提供了歷史契機。維賈伊闡釋該概念時指出：“全球南方並非統一政治集團，而是基於共同利益與價值觀的動態集合體。”他分析稱，這些國家在經貿領域已形成規模效應，但在政治層面尚未完全協調立場，其核心訴求在於擺脫西方主導的發展範式。針對中印關係，維賈伊強調：“邊界分歧並非不可調和，亟需通過學術交流與人員往來增進戰略互信。”



中印探索自主對話機制



對於西方媒體炒作的“領導權之爭”，王文以兩國青年交流、學者合作為例，證實民間紐帶仍在有效運作。維賈伊進一步建議：“中印應建立直接溝通渠道，清晰闡明各自立場，構建爭端解決機制。”他特別呼籲終結西方媒體的話語壟斷：“世界應當直接聆聽中國學者的聲音，而非經過第三方過濾的二手信息。”