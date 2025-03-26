特朗普2.0時代全球南方：機遇與風險並存

三大洲社會研究所所長維賈伊·普拉薩德發表觀點（中評社 吳欣妍攝） 中評社北京3月26日電（實習記者 吳欣妍）2025年3月24日，由中國人民大學重陽金融研究院主辦的明德戰略對話進入第十六場對話環節。本場對話以“特朗普2.0，全球南方新局勢”為主題，中國人民大學重陽金融研究院院長王文與三大洲社會研究所所長維賈伊·普拉薩德（Vijay Prashad）各抒己見，雙方圍繞西方世界的變局、全球南方國家的新機遇與挑戰等議題展開深度探討，為理解波譎雲詭的國際局勢提供了獨特的“南方視角”。



西方巨變與亞洲新興的政治博弈



對話之初，王文表示，在過去兩個多月裡，西方世界發生了巨大的變化。對此，維賈伊表示，自2007年世界金融危機以來，西方經濟一直處於長期低迷狀態。與此同時，中國、越南、印度和印度尼西亞等亞洲國家的經濟發展勢頭非常強勁。他還提到，自2011年以來，美國試圖通過外交、經濟等手段進行施壓，迫使高增長的亞洲國家放緩經濟增速。特朗普時期，美國等西方國家的政策核心仍然為遏制亞洲國家的快速發展。“我們有權發展自己的國家，不應該為西方經濟的崩潰付出代價。”維賈伊表示。



“全球南方”共同價值與“去西方化”



在探討關於全球南方共同價值的認知時，維賈伊指出，“全球南方”比“全球北方”更加分散和複雜。在他看來，全球南方不是一個統一的集團，而是一系列共同利益和價值觀的集合。



以一帶一路倡議、RCEP為例，在商業機會上，全球南方國家往往能夠達成一致，形成一個巨大的實體。



維賈伊還表示，在政治方面，全球南方國家的立場更為複雜。非洲的薩赫勒地區正在對抗法國的影響力，努力擺脫對西方的依賴。哥倫比亞和尼加拉瓜等拉美國家也在堅持自己的國家立場，不願接受美國的干涉。雖然全球南方國家在政治上尚未形成統一的立場，但都表示不願接受西方的指揮。