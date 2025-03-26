王文：西方分化與全球南方崛起下的中印互鑒

中國人民大學重陽金融研究院院長王文主持對談（中評社 梁夏欣攝） 中評社北京3月26日電（實習記者 梁夏欣）2025年3月24日晚，中國人民大學重陽金融研究院院長王文與三大洲社會研究所所長維賈伊·普拉薩德（Vijay Prashad）圍繞“特朗普2.0，全球南方新局勢”主題展開對談，系統闡述對西方發展態勢、全球南方內涵及中印關係走向的研判，並分享對中國發展成就的觀察。



西方百年分化催生全球南方新範式



王文指出，西方國家在投資、貿易與經濟總量等指標占比持續下降，近兩個月更顯現西方作為“集體認同”的百年未遇分化，美國與歐洲、加拿大等傳統盟友矛盾公開化，標誌著西方機制的結構性裂痕。在此背景下形成的“全球南方”，其本質是“非西方的發展共同體”，代表著追求公平正義、獨立自主的新型國際思潮。這一群體並非特定國家代稱，而是以區別於西方主導傳統體系的新範式，正在重構國際秩序底層邏輯。



中印需建立直接對話渠道



對於西方媒體渲染的“中印全球南方領導權之爭”，王文認為當前中印關係雖存在局部敏感問題，但青年交流、學術對話等民間紐帶發揮的作用不斷增強。他呼籲未來中印交流應“去西方化”，擺脫西方媒體作為信息中介的角色，建立直接溝通機制。



多維發展建構真實中國敘事



王文指出，中國近年來的發展成果正在改變國際社會的原有認知。人工智能領域的DeepSeek模型取得技術突破，高鐵網絡在20年間完成五代技術升級，社會公平建設持續推進——這些具體成就促使國際輿論發生顯著轉向：從過去的“唱衰中國”逐漸轉變為“看好中國”。



對談最後，王文總結指出，過去十年間，以普拉薩德為代表的國際學者持續推動擺脫西方思想霸權的全球運動，倡導非西方世界基於自身實踐構建獨立認知體系。“我們不需要被教導如何思考”，這一理念正在全球南方形成共識。中國學者群體同樣致力於此類思想探索，希望未來通過持續的國際學術交流與思想碰撞，不斷推進理論創新。

