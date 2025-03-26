紀欣：賴17條綁架台灣“抗中拒統”

中評社台北3月26日電（作者 紀欣）3月13日，賴清德選在大陸《反分裂國家法》立法20周年的前夕，提出17項“國安”措施，其中包括恢復軍事法院審判，他也首度稱“中國是《反滲透法》所定義的境外敵對勢力”，引起台灣內外一片譁然。



賴此舉顯然有多重目的：（一）為大罷免保駕護航，希望能罷掉幾個被汙衊成“中共同路人”的藍委，讓民進黨“全面執政”；（二）綁架台灣“抗中拒統”，使“事實獨立”在台灣定為一尊，掃除自己及民進黨的選舉障礙；（三）想搶在“習川會”之前，展現台灣認真看待自我防衛，以獲取特朗普政府的更大支持。



賴17條被大陸痛斥“玩火者必自焚”，國台辦主任宋濤也在14日的“《反分裂國家法》實施20周年座談會”上直指，該法清晰畫出“以非和平方式制止“台獨”分裂勢力分裂國家的法律紅線”。儘管美國國務院對此立即回應：“美國反對片面、強制或脅迫改變台灣地位的行為”、“美國仍然致力維持嚇阻侵略行動的能力”，但美國媒體及智庫近日大肆報導，解放軍“圍島鎖台已有充分準備”、“短期內就能對台灣進行隔離或封鎖”。報紙網站上的鬥大標題讓人看得膽戰心驚，也不免質疑難道賴當局把“國防”預算提高至GDP的3%，就能“抗中保台”嗎？更何況，特朗普的交易式外交風格，令人擔心台灣成為美中貿易協議的談判籌碼。



自2005年4月29日，國民黨主席連戰與中共總書記胡錦濤在北京共同發布“兩岸和平發展共同願景”、2008年兩岸全面雙向三通後，兩岸開展了全方位的交流合作。據官方統計，2019年台灣居民來往大陸者高達1227.8萬人次，赴大陸就學、就業、創業者更是前僕後繼、絡繹不絕，目前在台灣的陸配仍有30多萬人，“賴政府”近來禁止兩岸學校交流合作，驅逐合法居留的陸配出境，赴陸旅遊者也要採登錄制，豈不嚴重危及人民的人身自由權、工作權及婚姻權？



《反分裂國家法》確實是為了“反對和遏制‘台獨’分裂勢力分裂國家”所制定，該法第8條也規定，在三種狀況下，“國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整”，其中包括“和平統一的可能性完全喪失”。但是，該法第1條即明定“促進祖國和平統一，維護台灣海峽地區和平穩定”亦為立法目的，第5條更明定：“國家以最大的誠意，盡最大的努力，實現和平統一。國家和平統一後，台灣可以實行不同於大陸的制度，高度自治。”



而台灣雖歷經七次“修憲”，但《“憲法”》第四條的“固有之疆域”，以及“憲法”增修條文的前言：“為因應國家統一前之需要”始終未變更，“兩岸人民關係條例”也依然界定兩岸為“一國兩區”。就此而言，在台灣反“台獨”、反分裂，主張“兩岸和平統一”者，不僅是遵憲守法之人，還是一批不甘被賴清德綁架，真心維護台海和平、愛台灣的勇士！



（作者紀欣，《觀察》雜誌發行人兼總編輯）