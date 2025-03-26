快評：“亞亞”有信念　堂堂正正回台不是夢

中評社快評／陸配網紅“亞亞”（本名：劉振亞）被台灣“移民署”限期離境，昨晚淚別家人，飛離台灣，前往福州。“亞亞”在機場受訪時說，選擇離開是希望“清清白白地出去”，“堂堂正正地回來”。



“亞亞”並再留千字文，痛斥民進黨政府當家鬧事，到處製造恐怖、敵對，破壞台灣島內的和平，讓人心惶惶。“亞亞”說，要再一次清楚地表明她的立場，她是陸配、是湖南人，先生是台灣人；她相信台灣是中國的一部分，早晚要統一。



“亞亞”吐露心聲，也清楚表達她是有信念的，不會因為壓力而改變。因為民進黨當局“抗中謀獨”，“亞亞”“清清白白地出去”之後，想要“堂堂正正地回來”並不容易，但不是夢。民進黨不可能永久執政，兩岸終究要統一，待到台灣撥亂反正、待到兩岸關係春暖花開，“亞亞”就可以“堂堂正正地回來”。



“亞亞”被迫離台，骨肉分離，這是又一個民進黨當局傷害大陸同胞的案例。聯合報昨天發表短評問，一句武統風聲鶴唳，人民不得不活成“賴政府”喜歡的模樣？聯合報社論又指出，曾幾何時，台灣人自稱“我是中國人”竟然犯法，還有比這更荒謬的事嗎？！



民進黨當局將“亞亞”的言論上升到“國安”問題，濫用行政和司法手段。“堂堂正正回台”是陸配的權利，“亞亞”將為自己討公道。“亞亞”是不會孤單的，公道和正義終究是要討回來的。