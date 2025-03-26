國務院國資委：深化央企“AI＋”專項行動

中評社北京3月26日電／據新華社報導，“中央企業人工智能產業發展將進一步提速加力。”國務院國資委規劃發展局有關負責人25日表示，國務院國資委將繼續深化央企“AI＋”專項行動，更加突出應用領航，更加突出數據賦能，更加突出智算築基，深化與各方協同合作，為加快推動我國人工智能產業高質量發展作出更大貢獻。



這位負責人是在25日國務院國資委舉行的一場專題媒體通氣會上作出上述表示的。



當前，人工智能已成為國際競爭的新焦點和經濟發展的新引擎。2024年，國務院國資委啟動央企“AI＋”專項行動，推動國資央企在人工智能領域實現更好發展、發揮更大作用。隨著專項行動持續深化，中央企業在應用、算力、數據、模型等人工智能產業重點領域取得積極成效。



會議信息顯示，繼續深化央企“AI＋”專項行動，國資央企下一步將更加突出應用領航，強化深度賦能，瞄准戰略意義強、經濟收益高、民生關聯緊的高價值場景，強化行業協同、擴大開放合作，加大布局力度，更好服務千行百業；更加突出數據賦能，將以龍頭企業為牽引，分批構建重點行業高質量數據集，提升通用數據集質量和多樣性以服務大模型訓練，持續參與數據標注產業基地建設，推進數據共享開放，突破數據難題，做強做優數據產業；更加突出智算築基，夯實算力基座，為技術突破、應用落地提供有力支撐。



據瞭解，國務院國資委下一步還將積極引導中央企業加大資金投入，持續壯大發展人工智能的長期資本、戰略資本、耐心資本，優化人才引育，建立更加符合行業特點規律的人才評價體系。