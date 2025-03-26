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韓國東南部大型山火已造成19人死亡
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2025-03-26 09:43:40
中評社北京3月26日電／據央視新聞報導，韓國山林廳26日通報，自25日下午至26日凌晨，在慶尚北道北部地區山火中死亡的人數已經升至15人；加上本月22日在撲救慶尚南道山清郡山火時罹難的4名消防人員，本次韓國東南部大型山火已造成19人死亡。
韓國東南部部分林區21日發生山火，受強風、乾燥等天氣影響，火勢凶猛，滅火工作進展緩慢。韓國行政安全部25日發布消息稱，當天山火仍在四個地區持續，過火面積已超1.4萬公頃。
韓國國家遺產廳25日在全國範圍發布最高級別國家遺產災難危機警報。
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