香港公院收費改革　非危急睇急症收＄400

公營醫療服務收費改革方案出爐，急症室收費將由現時180元增至400元，第一類危殆及第二類危急病人可獲豁免。（圖片來源：大公報） 中評社北京3月26日電／據大公報報導，政府的公營醫療收費改革結果昨日出爐，涉及多個服務範疇，包括急症室收費加至400元，危殆及危急病人免費；普通科門診收費加至150元；非緊急放射診斷逐項收費，最高500元。新收費將於明年1月1日生效，政府預料，每年可額外帶來30億元收入，全數將投放公營醫療服務，包括放寬申請醫療費用減免的收入及資產限額，料受惠人數由30萬增至140萬。



醫務衞生局局長盧寵茂表示，今次檢討是“姍姍來遲”，希望通過精準的目標資助，加強保障“貧、急、重、危”病人，目標五年內分階段完成改革，每兩年檢討一次。醫管局行政總裁高拔陞表示，希望扭轉現時小病高資助﹑大病反而要病人大量自費的資源錯配情況。



高拔陞表示，公營醫療正面對四大困境，包括公私營醫療系統失衡；急症室資助錯配，六成病人屬非緊急個案；小病的資助多，大病資助相對少，75%專科門診病人是穩定新症，但5萬個重症病人卻要自費買藥，當中約3萬人要付全費，2000人每年支付藥費逾10萬元，部分人更要每年支付藥費超過100萬元，或引致病人因藥費顧慮不接受治療。



料每年增30億收入救急扶危



高拔陞說，公院服務常被浪費，已預約病人“甩底”，藥物浪費如哮喘吸入劑在私家醫院要3000元，公院只要15元已可獲16周的分量。人口老化，服務求過於供，必須改革資助架構，讓市民合理承擔共付額，扭轉“輕症治療平，重症治療貴”的情況。



明年1月1日起，急症室由目前劃一收費180元上調至400元，危殆、危急病人可獲豁免。住院每日收費300元。放射診斷的基礎項目，例如最大量的X光檢查維持免費，進階項目每次收費250元等。



政府初步估計，若求診人數不變，每年額外多30億元收入，將透過三方面加強醫療保障，包括優化費用的減免機制、增設全年收費上限、加強危重病人需自費藥械方面的保障。