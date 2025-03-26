新品頻出　人形機器人加速產業“進化”

圖為工程師在驗證機器人動作模型訓練效果。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月26日電／據經濟參考報報導，原地側空翻；踩滑板車、玩平衡車、騎自行車；擁有更加“聰明”的任務規劃“大腦”和技能執行“小腦”；多台機器人協同配合，在工廠裡進行大尺寸料箱搬運……近段時間，多家人形機器人相關企業和創新中心紛紛公布新產品、新服務和新進展，並持續攻關關鍵技術，深耕市場創新場景應用，加快人形機器人產業化發展。



專家表示，隨著今年“具身智能”首次寫入政府工作報告，人形機器人作為具身智能的關鍵載體，在巨大的潛在市場需求牽引以及人工智能技術深度賦能的帶動下，已經進入了技術集中突破和應用初步試水的關鍵發展時期。



眼下，不少企業紛紛進軍機器人產業領域。3月25日，vivo公司對外宣布成立機器人Lab（實驗室），並首次披露其進軍家庭機器人領域的規劃。據介紹，該公司將聚焦孵化機器人的“大腦”（AI決策系統）和“眼睛”（空間感知與視覺系統），主攻消費級市場，研發個人和家庭場景的機器人產品。此前，美的集團表示已成立人形機器人創新中心，專注於減速機、電機、傳感器和控制器等核心零部件研發，目前樣機已進入內部試用階段。



此外，人形機器人新產品、新技能接連亮相。



躍起、側身、下肢在空中劃出一道弧線後落地、站立——日前，宇樹科技對外發布旗下人形機器人G1成功完成側空翻的視頻，這距離上一次G1秀出的720度回旋踢能力僅過去了半個月。宇樹科技方面表示，該程序開發和拍攝期間，G1無任何故障損壞。



智元機器人在兩周之內發布了三個新的產品。其中，最新研發的全能探索機器人靈犀X2採用柔性材料外殼，全身擁有28個自由度，實現了運控算法層面的全面突破。通過結合深度強化學習和模仿算法學習，靈犀X2可以完成踩滑板車、玩平衡車、騎自行車等高難度動作。此外，該公司還發布了數據采集範式ADC（Adversarial Data Collection，對抗數據采集），並公布了通用具身基座模型智元啟元大模型（GO－1）的更多訓練成果，包括完成安檢、擦桌子、超市結算等任務。

