“港產”大熊貓龍鳳胎首度與媽媽同見公眾

圖為大熊貓“盈盈”和龍鳳胎寶寶與公眾見面。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月26日電／據新華社報導，隨著首對“港產”大熊貓龍鳳胎進入成長新階段，經過香港海洋公園護理團隊多日觀察及訓練，這對大熊貓龍鳳胎寶寶和媽媽“盈盈”已逐漸適應在展區一同活動。3月22日起，它們正式“合體”與公眾見面，分享求抱抱、陪玩耍的撒嬌日常。



香港海洋公園工作人員盧芷珊告訴記者，目前這對大熊貓龍鳳胎是“好奇寶寶”，喜歡探索不同事物。它們在母親身邊可以學習一些人類無法教授的知識，如分辨氣味等，幫助它們更好成長。為了讓護理員能夠緊密觀察大熊貓寶寶的習性和及時提供幫助，“港產”大熊貓龍鳳胎和媽媽在大熊貓之旅展館中間位置的栖息地與訪客見面。



當日上午，距離香港海洋公園開始營業還有兩小時，已經有不少熊貓“粉絲”頭戴大熊貓龍鳳胎玩偶飾品前來，等候見證這一溫馨時刻。為了讓訪客更好感受大熊貓寶寶和媽媽之間“愛的互動”，園方推出全新的入場安排。工作人員從上午10時起派發入場券，每天派發約3000張。每次約40人一組同時間觀賞，每組可停留約3分鐘，其間工作人員全程引導。中午12時，當日的入場券全部派發完畢。此外，即日起“港產”大熊貓龍鳳胎所在的展館開放時間也從下午3時止延長至下午4時半。



在場館內，雄性熊貓寶寶跟隨媽媽“盈盈”身後“散步”，不斷打滾撒嬌，活潑粘人的性格萌翻全場，“盈盈”主動把雄性熊貓寶寶抱在懷中親吻和舔舐肚皮；善於攀爬的雌性熊貓寶寶則慵懶地趴在木架上自娛自樂，“盈盈”先是在木架下溫柔撫觸，隨後爬上去親吻雌性熊貓寶寶臉頰，不少參觀者用手機記錄下這一溫馨瞬間。玩耍了一段時間後，兩只熊貓寶寶被媽媽抱到懷中喝奶“充電”。



目前，兩只寶寶體重約12公斤，飲食主要以“盈盈”的母乳和護理團隊調配的乳汁為主。盧芷珊表示，在大熊貓寶寶的成長過程中，“盈盈”的注意力也在不斷改變。“剛剛出生時，‘盈盈’更加關注孩子們的喝奶和排洩情況，現在更留意它們在玩耍時的安全，有時看見它們用危險的姿勢爬樹，就會拉下來。”她說。



“‘盈盈’是一個很有責任心的媽媽。”觀賞結束後，見證著香港熊貓家族開枝散葉的“粉絲”李娟感嘆道：“能夠近距離看到‘盈盈’照顧兩個熊貓寶寶特別幸福，希望它們能夠快快長大，傳遞更多快樂和幸福。”