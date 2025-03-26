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撞臉“奧特曼”的漢代陶俑長啥樣
http://www.CRNTT.com   2025-03-26 10:46:25


　　中評社北京3月26日電／據新華社報導，近日，四川南充市博物館2樓嘉陵長歌展廳內，一尊造型獨特的漢代陶俑在社交平台意外走紅。因其頭部神似日本經典動漫形象“奧特曼”，吸引眾多遊客專程帶孩子前來打卡。
 
四川南充市博物館一尊漢代陶俑神似“奧特曼”。（圖片來源：新華社）


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