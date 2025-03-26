文創產業藏著哪些“出圈”密碼？

國家博物館以明孝端皇后九龍九鳳冠為靈感設計的鳳冠冰箱貼一“冠”難求，好評如潮。（圖片來源：央視網） 中評社北京3月26日電／據中央廣播電視總台中國之聲報導，從河南博物院的考古盲盒到蘇州博物館的“胖寶劍”，再到甘肅省博物館的“綠馬”，這些文創或精美，或諧趣，或醜萌……近年來，花樣百出、不斷“出圈”的文創受到越來越多消費者的喜愛。



像國家博物館的鳳冠冰箱貼，在推出後迅速成了現象級爆款，一“冠”難求。昨天（25日）它的銷量突破了100萬件，同時帶動鳳冠IP全系列產品銷售額跨越億元，成為國博近20年來當之無愧的“銷冠”。



博物館文創為中華文化與現代生活有機交融架起了一座“橋梁”，讓歷史與藝術融入人們的生活。購買文創產品成為潮流風向標，“把博物館帶回家”成為消費新時尚。



文創產品“出圈”的背後，反映出怎樣深厚的文化底蘊？從衍生品開發到“把博物館帶回家”，如何真正讓文物活起來？來聽總台中國之聲記者劉夢雅的報導：



3月25日，國家博物館現象級文創——鳳冠冰箱貼累計銷量突破100萬件，來自山東東營的遊客李女士幸運地成為第100萬件鳳冠冰箱貼的購買者，獲得了“紀念款鳳冠冰箱貼”和紀念證書。



李女士：我們之前在非常多平台上刷到過這個冰箱貼，非常想買，這次特意來排隊購買，預約上之後一下就搶到了。當我真切地拿到這個文創之後，就感覺跟文物的距離更加親近了，過一會再重新去看一遍文物，仔細地再端詳一下。



去年（2024年），國家博物館以明孝端皇后九龍九鳳冠為靈感設計的鳳冠冰箱貼，一經推出便引發了排隊搶購的熱潮，一度出現“一冠難求”的現象。國博（北京）文化產業發展有限公司總經理廖飛介紹，當前，隨著鳳冠冰箱貼的持續火爆，產能也在不斷加力提升。



廖飛：木質和金屬兩款冰箱貼從2024年7月中旬開始銷售以來，已經累計銷售量達到了100萬件，這無論是在國博還是在文博行業，都是近20年來一個現象級的呈現。我們在發售的過程中，從最早的木質冰箱貼的200件限購到500件限購，到現在線下的1500件限購，隨著我們產能的不斷提升，也在不斷地進行動態的調整。



其實，鳳冠冰箱貼的火爆並非偶然，這背後反映出的是文化底蘊的深厚。國家博物館陳列工作部副主任、副研究館員李雪介紹，明孝端皇后九龍九鳳冠是首批禁止出境展覽的國寶級文物，依明代萬歷時期禮制，鑲嵌紅、藍寶石一百多顆，珍珠四千多顆，可以說淋漓盡致地展現了明代皇家的美學風範。