港股角色吃重　成交旺排名升

小米以先舊後新方式配售7.5億股，集資最多約52.7億美元（約410億港元）。圖為上月發布的SU7 Ultra。（大公報） 中評社香港3月26日電／大公報報導，小米集團、比亞迪相繼完成超大規模配股集資，彰顯港股融資功能，事實是內外資金持續匯聚香港市場，日均成交金額迭創新高，而股市市值在全球排名亦回升，有望打入全球三甲之列，將僅次於美股及內地A股，反映香港市場連通內外的角色日益吃重。



近月美國關稅政策引發本土經濟衰退疑慮，掀起金融市場震蕩，華爾街大行紛紛下調美國今年經濟增長預測低至1.5%，與去年3%的增速相比，出現腰斬的情況，美關稅政策負面影響頗大，而前財長薩默斯更為悲觀，預期美國經濟硬著陸幾率上升至五成，令人憂心美國股匯債資產價格尚未充分反映經濟衰退因素的影響。



即使全球經濟及國際貿易受累美國的不確定性政策，但世界經濟最大的引擎仍在亞洲、中國，為全球帶來投資與發展機遇，香港市場聯通內地與國際的角色日益重要，持續匯聚全球資金，這從港股成交壯旺、全球市值排名回升之中就可以反映出來。



中資股受捧 日均成交破紀錄



事實上，美國貿易保護主義變本加厲，促使更多企業、資金向東望，推動今年香港金融盛事接踵而來。世界經濟論壇（簡稱：WEF，World Economic Forum）與香港交易所合作，於今日（26日）在港首辦世界經濟論壇金融和貨幣系統咨詢委員會2025年研討會，吸引國際財經猛人來港，凸顯香港國際金融中心地位。



其實，全球股市東升西降，資金追捧中資股，市值八成為中資股的港股成為海內外資金首選投資平台。近期比亞迪、小米集團相繼成功配股集資共約850億元，接近去年全年上市集資額，可見港股融資功能有增無減，吸引環球基金及主權財富基金參與配股活動。

