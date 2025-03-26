寧波籍台胞愛心接力築起急救“生命線”

捐贈活動現場合影（圖源：中國台灣網） 中評社北京3月26日電／據中國台灣網報導，3月25日，台灣地區“毛葆慶音樂文化基金會”——北侖120救護車捐贈儀式在寧波市北侖區舉行，基金會執行長、台北市寧波同鄉會理事長寧波籍台胞毛家瑜和其兄毛家驊，寧波市台聯副會長顧海飛、專職副會長陳燕，北侖區委常委張海航、副區長儲楊洋等相關部門負責人出席活動，共同見證台胞家族對家鄉醫療事業的暖心支持。



捐贈儀式上，毛家瑜攜家族成員向北侖區捐贈專業救護車，重點強化北侖區郭巨街道等區域醫療應急保障，以醫療援助形式深化兩岸公益合作。



此次捐贈的救護車配備心電監護儀、除顫器等急救設備，將作為“移動ICU”納入區域急救體系，重點服務郭巨街道及周邊區域，進一步提升基層醫療應急響應效率。



“救護車是保障群眾生命安全的‘移動ICU’，‘毛葆慶音樂文化基金會’此舉精準契合區域急救體系擴容需求，彰顯了台胞心系桑梓的深厚情誼。”北侖區衛健局局長趙拉結表示，車輛投用後郭巨街道社區衛生服務中心急救響應時間將大幅縮短，有效破解偏遠區域急救資源短缺難題。



毛葆慶先生祖籍寧波北侖，榮獲寧波市榮譽市民，生前長期致力於家鄉社會公益事業，為甬台兩地民間交流與公益事業作出了卓越貢獻。“家父毛葆慶的愛國精神是家族的精神燈塔，此次捐贈既是履行社會責任，更希望以醫療援助為載體，架起兩岸同胞心靈契合的新橋梁。”毛家瑜在致辭中表示，其父親的愛國精神指引著他們一家人，他們將傳承父輩愛國愛鄉精神，接力甬台交流和公益事業，通過借鑒“數字化鄉村振興”模式，不斷嘗試推動智慧急救系統建設，讓救護車成為兩岸同胞的“連心車”。