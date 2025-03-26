中原︰二手細價樓需求旺　料占成交逾三成

屯門區近14個月私宅買賣之中，占近一半屬400萬元或以下。（大公報） 中評社香港3月26日電／﻿大公報報導，受惠放寬100元印花稅門檻，細價上車盤需求飈升，財案公布後迄今，中原地產網400萬以下的二手放盤累計錄得近27萬次瀏覽量，比財案前急升近25%。該行料，今年400萬或以下的二手私樓買賣比例將升至35%，較之前增長5個百分點。



細價盤瀏覽量升25%



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，財政預算案宣布後25天（2月26日至3月22日），中原地產“網上揾樓”叫價400萬以下的二手放盤累錄近27萬次瀏覽量，與財案前25天（2月1日至2月25日）約21.6萬次瀏覽量比較，上升25%。



該行選取2024年1月1日至2025年2月28日全港共32627宗二手私宅買賣登記統計，當中價值400萬元或以下的成交錄9788宗，比例為30%。放寬印花稅後，細價樓成為焦點，預料2025年400萬元或以下比例將升至35%水平。



若以18個分區計，東區、油尖旺及元朗的細價樓於期內錄3153宗，占400萬元以下市場的32.2%。而細價樓成交占比最高則為屯門及黃大仙，比例同樣高達48%，即區內買賣近一半屬低價成交。



近14個月港島區400萬元或以下二手私宅成交衹有1551宗，占區內整體買賣23%，是港九新界之中最低。東區細價樓成交占比屬港島最高，錄775宗及28%。

