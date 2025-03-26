海外華人圈與中國AI“親密互動”

沈賜恩（左三）與國內機器人研發團隊討論機器人性能（圖源：人民日報海外版） 中評社北京3月26日電／據人民日報海外版報導，從有問題就求助中國人工智能大模型DeepSeek，到驚嘆於中國人形機器人的“超能力”，在海外華人圈，“中國AI粉”越來越多。隨著中國人工智能領域成果迭出、亮點紛呈，“中國式創新”進一步激發了海外華人的自豪感和參與熱情。



在英國——



DeepSeek等中國人工智能大模型成為生活、工作的得力“助手”



前不久，90後女生傅敏在DeepSeek中輸入一條指令：“我的英國朋友第一次去中國旅行，需要提前下載哪些應用軟件？如果他們想去北京、上海與西安，請推薦這些城市排名前10的景點與餐廳。”沒多久，DeepSeek便為傅敏提供了一份中英雙語的旅行攻略，其中不僅詳細介紹了如何下載中國國內常用的支付、導航、旅行等應用軟件，還羅列出熱門旅遊城市的景點及美食推薦清單。



“我的英國朋友們對這份高質量的旅行攻略非常滿意。如果我自己來寫攻略，可能需要花費幾個小時。”傅敏說，DeepSeek等中國人工智能大模型已經成為她日常生活、工作中不可缺少的得力“助手”。



傅敏供職於奧雅納國際工程咨詢英國總部，是一名交通模型師與算法師，日常使用編程和算法進行技術工作的經歷讓她格外關注人工智能領域的最新成果。“DeepSeek上線第一天，我便下載使用了，非常驚艶！”傅敏說，作為一名國際項目工程師，她在與各國工程師通力協作時，常常將人工智能工具應用於工作中，如開源數據搜集、信息分析及可視化、報告撰寫、算法開發。她發現DeepSeek能夠提供多元化方案，並思考用戶的“本質需求”以給出最終解決方案，不僅幫助她節約了60%以上的人工工作時間，還有效避免了一些人工錯誤。



DeepSeek令傅敏眼前一亮的，還有開源共享的理念。“DeepSeek將所有代碼、模型和訓練方法向公眾開放，讓全球的開發者可以自由地使用、修改和分發DeepSeek的技術，這種開源共享的理念太‘硬核’了！”傅敏感嘆道，創新往往需要站在巨人的肩膀上，“DeepSeek願意貢獻自己的‘肩膀’，來推動全球人工智能技術的開發和應用，這種開放與自信正是其對全球用戶產生巨大吸引力的重要原因”。