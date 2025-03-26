城大韓國簽合作備忘錄　推動醫療健康科技研究

城大楊夢甦教授（左）在韓國首爾與三星融合醫科學院簽署合作備忘錄。（大公報） 中評社香港3月26日電／﻿大公報報導，香港城市大學數碼醫學研究院與韓國三星融合醫科學院（SAIHST）日前於韓國首爾簽署合作備忘錄，旨在推動醫療健康科技研究，包括細胞和基因治療、生物資訊科學和生物醫學工程等領域，並促進雙方在人才培育以至商業化應用的發展。



備忘錄提到，雙方將合作培育人才，包括由三星融合醫科學院支持頂級研究人員及科學家來港交流，參與城大創新學院的課程，以及向城大學生提供實習機會，並透過城大HK Tech 300計劃，共同推動與醫療健康相關的創新方案，將創新意念和技術轉化為實際應用，培育更多深科技初創企業。



城大校長梅彥昌表示，雙方聯同城大創新創業的蓬勃生態圈，將賦予新一代為全球開發更先進數碼醫學技術的堅實支持，並通過實際應用為香港、韓國以至全球不同地區帶來積極正面的影響。



城大數碼醫學研究院於去年4月成立，與全球多間知名大學與醫學院、臨床醫療及業界夥伴，以及醫療科技投資者合作，發揮城大在工程、數據科學及生命科學方面的科研實力，以先進科技及創新的數碼健康解決方案，為醫生及病人帶來長遠裨益。



三星融合醫科學院是韓國首間於醫療健康研究及教育的跨學科研究學院，並與美、加、英、法等逾十國的醫院及研究所，以至國際及當地醫療業界、大型企業及生物科技公司等有合作。