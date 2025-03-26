富權：民進黨當局“全面血洗在野黨”

中評社香港3月26日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：聲“境外敵對勢力”擊“境內敵對勢力”乎？以下為文章內容。



“殺到埋身”！台灣當局檢調機構繼日前出動大量警力，兵分四路搜索中國國民黨黨團總召、花蓮縣“立委”傅崐萁與妻子、花蓮縣長徐榛蔚的官邸，帶回七名嫌疑人及四名證人，包括花蓮縣府民政處長明良臻也被約談之後，昨日再次兵分五路，到花蓮縣政府戶政事務所、民政處等處搜索，共有十一人被檢調帶回訊問，其中七人包括花蓮縣民政處處長明良臻及副處長，都被列為被告。顯然，台灣當局這是“項莊舞劍，意在沛公”，劍指“花蓮王”傅崐萁夫婦，誓要“煮死”目前對民進黨當局鬥爭最堅決最勇猛的傅崐萁。在攻陷這個最堅強的“堡壘”後，中國國民黨執政的其他縣市政府，及中國國民黨的各個縣市黨部，就將會陸續被檢調機構搜索拘人。



與本月十四日檢調機構搜索傅崐萁夫婦的官邸，是由調查局台北機動站“揮軍百里”，“跨區執法”、“長臂管轄”地執行不同，昨日是直接由花蓮地檢署執行，“不裝了”。因為曾在調查“內線交易案”中與傅崐萁交過手的台北市調查處中正站原主任樓仁健，已經調任花蓮縣站主任，在經過十多天的“熟悉情況”後，終於再次纏鬥“老對手”。



花蓮檢調機構昨日出動搜索花蓮縣政府屬下部門的借口，是有民眾連署罷免提議書後，指控遭到自稱花蓮市戶政事務所人員登門按門鈴，引發“查水表”爭議。傅崐萁昨日在“立法院”受訪表示，一切都依法行政，並指檢調機構接二連三搜索花蓮縣政府，是“劇本都寫好了”。



恐怕“好話唔靈醜話靈”，傅崐萁這句“劇本都寫好了”，可能確有其事。倘過如此，曾經被民進黨及其側翼團體指控在徵集罷免提議連署書過程中被“查水錶”的各個由國民黨執政的縣市，都可能會被當地檢調機構參照花蓮縣的樣板“照辦煮碗”，對縣市政府的相應部門進行搜索，並拘捕其主管官員。



另外，台南地檢署以國民黨罷團所徵集到的連署書中被發現有“死人連署”的情況，以領銜人有偽造文書、違反“選罷法”、“個人資料保護法”之嫌，搜索中國國民黨台南市黨部的“案例”，也可能會被其他縣市的檢調機構所效仿，出動搜索被發現有“死人連署”現象的縣市的國民黨黨部。其中台北市、新北市、高雄市可能會首當其衝，因為這幾個“直轄市”的民進黨“立委”的罷免連署書，“中選會”在查核後，都聲稱有不同程度的“死人連署”情況。

