國台辦答中評：賴當局是兩岸交流交往的障礙

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）國台辦3月26日舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華回答中評社記者提問時表示，賴清德當局是兩岸交流交往的最大障礙，是台海和平穩定的最大風險源。



中評社記者問道，近日，台陸委會副主委沈有忠稱，“大陸須對兩岸交流障礙、風險等問題負主要責任”，對於大陸來說“不統就是獨”，因此導致兩岸交流產生阻礙、風險升溫。對此有何回應？



陳斌華表示，這番說辭完全是顛倒黑白、混淆是非。眾所周知，賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂立場，為一黨一己私利，動輒以各種借口在島內製造“綠色恐怖”，無所不用其極禁限阻撓兩岸交流合作，圖謀兩岸“脫鈎斷鏈減流”。近段時間，從處心積慮阻擋兩岸人員往來和恢復旅遊，打壓迫害支持和參與兩岸交流的島內團體、人士，到限阻恐嚇台灣同胞申辦大陸證件，禁止與大陸部分高校交流合作，更是劣跡斑斑、變本加厲。事實充分證明，賴清德當局是兩岸交流交往的最大障礙，是台海和平穩定的最大風險源。



陳斌華亦表示，“青山遮不住，畢竟東流去。”不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流不能停、不能斷、不能少，也不會停、不會斷、不會少。希望廣大台灣同胞與我們共同努力，排除干擾、破除障礙，促進兩岸各領域交流合作，推動兩岸關係向前發展，增進兩岸同胞利益福祉。



後援記者：段曉魯