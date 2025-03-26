智庫：美債最快7月面臨違約風險　信評恐再降

中評社香港3月26日電／最新預測顯示，除非美國國會採取行動提高政府舉債上限，否則美國政府最快將在7月中至10月初期間面臨36.6兆美元債務部分違約的風險。



钜亨網消息，華府智庫兩黨政策中心（BPC）周一（24日）說，美國國會議員一再將提高政府舉債上限談判拖到最後一刻，這一趨勢令金融市場感到不安，並導致主要信用機構下調對美國聯邦政府的信用評級。



儘管美國國會批准新的支出和減稅的決定導致國家債務不斷增加，但邊緣政策仍在繼續。



美國國會預算辦公室將於周三（26日）對所謂的“X日”做出預測。X日指的是美國財政部不再有能力支付所有債務的日期。



BPC負責經濟政策的副總裁Shai Akabas說：“國會議員們不能拖延債務上限的行動。在X日之前解決債務上限問題應成為首要任務。”



美國從未發生過債務違約，只要有一丁點可能發生違約的跡象，全球金融市場就會緊張不安。



2023年的債務上限之爭將美國推向了違約的邊緣，並損害美國信用評等。



目前很難確定X日的確切日期，因為這取決於幾個因素，包括4月中美國人提交年度納稅申報表時的稅收情況。為說明近期自然災害的受害者而延長報稅期限，也對美國政府的稅收流動產生了影響。



此外，今年還有其他幾個因素會影響到X日，包括經濟疲軟跡象和美國總統特朗普對外國商品徵收關稅。



BPC指出，雖然可能性不大，但若在6月15日季度繳稅截止日前稅收收入低於預期，X日可能會提前到6月初。



過去幾十年，美債規模持續增加，尤其在2008年金融危機後，美國開啟量化寬鬆，加大財政刺激力度，美債規模增加迅速。



從債務負擔來看，美國國債利息負擔逐步變重。2024財年的利息支出首次超過1兆美元，達到約1.1兆美元，創15年來最高，較2023財年成長2540億美元，年增率高達29%。以此計算的2024財年美債利息年度支出約佔GDP的3.93%，佔比創1998年來新高，同時利息支出在財政收支中的佔比也達到歷史高點。



從資金價格來看，截至2024年底，未償還的美國聯邦債務的加權平均利率為3.32%，亦達15年來最高。