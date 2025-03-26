國台辦：不斷豐富完善“以法懲獨”制度體系

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）國台辦3月26日舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華回答記者提問時表示，我們將繼續認真實施《反分裂國家法》，不斷豐富完善“以法懲獨”制度體系，堅決粉碎各種“台獨”分裂和外來干涉圖謀，堅定守護中華民族共同家園，全面推進強國建設、民族復興偉業，扎實推進祖國統一大業。



有記者提問：《反分裂國家法》實施20周年座談會前不久在北京舉行，引發島內高度關注。島內有輿論認為，大陸反“台獨”、懲分裂有自己的步調，關注大陸將重視運用法律懲治“台獨”分裂。對此有何評論？



陳斌華表示，《反分裂國家法》實施20周年的實踐充分證明，這部重要法律對震懾“台獨”分裂和遏制外來干涉，捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，推動兩岸關係發展、促進祖國統一，維護中華民族根本利益，具有重大的現實作用和深遠的歷史影響。



陳斌華亦表示，《反分裂國家法》明確規定，“‘台獨’分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整”。這為“台獨”分裂勢力劃定了不可逾越的紅線。我們將繼續認真實施《反分裂國家法》，不斷豐富完善“以法懲獨”制度體系，堅決粉碎各種“台獨”分裂和外來干涉圖謀，堅定守護中華民族共同家園，全面推進強國建設、民族復興偉業，扎實推進祖國統一大業。



後援記者：段曉魯