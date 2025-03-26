國台辦：台灣海峽不存在“國際水域”

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）國台辦3月26日舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華回答記者提問時表示，根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域分別為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區，不存在所謂的“國際水域”。



有記者提問：台陸委會近日委托學者提供所謂“報告”稱，大陸表示台灣海峽非國際水域，意在“混淆視聽及反對美方自由航行”，近期並通過修法、執法和解放軍行動，意圖將“台海內政化”以建構“軍事一中”。對此有何評論？



陳斌華表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分。海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域分別為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區，不存在所謂的“國際水域”。事實上，國際海洋法根本沒有“國際水域”一說。中國尊重各國依據中國法律和《聯合國海洋法公約》在內的國際法在台灣海峽相關水域享有航行權利，但堅決反對有關國家以“航行自由”為名挑釁、危害中國主權和安全的非法活動。



陳斌華亦表示，賴清德當局為了“倚外謀獨”，數典忘祖、甘當洋奴，不惜出賣民族利益，昧於事實炮製所謂“報告”迎合美方歪理邪說，配合外部勢力炒作，令人不齒，終歸徒勞。



後援記者：段曉魯